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استرداد 391 فدانًا غير مستوفاة للتقنين وإزالة 12 حالة تعد بالأقصر

04:38 م الأربعاء 21 مايو 2025
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الأقصر- محمد محروس:

شن العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت حملة مكبرة بنطاق المركز، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة التعديات، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

أسفرت الحملة عن استرداد 391 فدانًا من أراضي أملاك الدولة التي لم تستوفي إجراءات التقنين أو ثبت عدم جدية طلبات تقنينها، وذلك بقرى المحاميد والرزيقات والسلام.

كما تم إزالة 12 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة إجمالية بلغت 1915 مترًا مربعًا، بناءً على رصد 12 متغيرًا مكانيًا.

نفذت أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، وبتأمين من مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة أرمنت، وبحضور نواب رئيس المركز ورؤساء القرى وأعضاء المتابعة الميدانية.

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