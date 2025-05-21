تحصين 745 ألف ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلن الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، عن الانتهاء من تحصين 745 ألفًا و96 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك خلال الأسبوع السادس من انطلاق الحملة القومية الأولى للتحصين لعام 2025، والتي بدأت في 5 أبريل الماضي.

وأوضح أن الحملة جرت عبر 180 لجنة بيطرية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، حيث تم تحصين 369,811 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، و375,285 رأسًا ضد حمى الوادي المتصدع، إلى جانب ترقيم وتسجيل 9,486 رأس.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية دعم قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتشديده على تكثيف الحملات البيطرية ورفع الوعي بين المربين، لتأمين السوق المحلي من أي تهديدات صحية قد تمس الإنتاج الحيواني.

كما أشار متولي إلى تنفيذ 1,976 ندوة وجولة توعية ميدانية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة لتعريف المربين بأعراض المرضين وطرق الوقاية، مشددًا على أن التحصين المنتظم يمثل درع الحماية الأول للثروة الحيوانية.