وفاة أربعيني سقط من الطابق الثالث في عقار بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:



توفي شاب في العقد الرابع من عمره، مساء الثلاثاء، عقب سقوطه من الطابق الثالث بمنزله في قرية الضبعية التابعة لمركز القرنة غرب محافظة الأقصر.



وتلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات المديرية يفيد بمصرع محمود حسانين، 41 عامًا، ويعمل تاجر مواشي، إثر سقوطه من منزله نتيجة اختلال توازنه.



وأوضحت التحريات الأولية أن المتوفى كان يتواجد بشكل اعتيادي في الطابق الثالث من المنزل، ويعاني من مرض السكري، ما أدى إلى شعوره بدوار مفاجئ تسبب في فقدانه للتوازن وسقوطه ووفاته في الحال، دون وجود شبهة جنائية.



تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وجرى انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن، كما حُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.