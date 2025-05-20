تسبب تسمم المخ.. ضبط كميات كبيرة من الشعيرية سريعة التحضير ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد حلمي، اليوم الثلاثاء، عن ضبط كميات كبيرة من الشعيرية سريعة التحضير تُسبب تسمم المخ.

وأشارت المديرية، في بيان لها، إلى أن حملة مكبرة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة تقدر بـ 35 كرتونة من الشعيرية سريعة التحضير بها 420 كيس مجهول المصدر، وذلك بأحد المخازن غير المرخصة، مخالفًا بذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وأكدت على أنه أثبتت أبحاث علمية متعددة أن هذا النوع من المكرونة يحتوى على مادة E621 أو الجلوتاميت أحادي الصوديوم وهي مكتوبة على ظهر الكيس، وهذه المادة بعد البحث ظهر أنها تُسبب تسمم المخ لأنها أخطر محسنات الطعم على الإطلاق.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.