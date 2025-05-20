فيديو صادم.. مراهقون يرقصون فوق توكتوك مسرع بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله ثلاثة مراهقين يعتلون سطح توكتوك، معرضين أرواحهم للخطر، بينما يسير مسرعًا وسط السيارات، في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وظهر الثلاثة وهم يتحركون بأجسادهم، و يتبادلون الهزار بطريقة تعرضهم لخطر السقوط من أعلى التوكتوك وسط السيارات المشرعة.

وكتب صبري شلاط مصور المقطع: "وفى الآخر تلاقى أهاليهم واقفة تزعق وتشتم فى المستشفى العام وتشتكي من الإهمال والتقصير وتقول العيال هيموتوا، طيب الإهمال والتقصير ده مين يحاسب عليه".

المقطع أثار حالة من الغضب، وطالب عدد كبير من مشاهديه باتخاذ إجراء صارم ضد قائد التوكتوك ومن اعتلوا سطحه، ليكونوا عبرة لغيرهم.