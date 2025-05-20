تداول 15 ألف طن بضائع و850 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و850 شاحنة و198 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 10 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2740 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 4000 طن بضائع، و368 شاحنة و187 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و482 شاحنة و11 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة، ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2، وكان قد استقبل الميناء أمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، وشهد مغادرة السفن "عمان، القاهرة، ALCUDIA EXPRESS".

ويشهد ميناء نويبع اليوم تداول 2500 طن بضائع، و 260 شاحنة من خلال وصول وسفر السفينتين الحسين وآيلة.