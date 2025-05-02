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وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر العقاد الشبابي بأسوان -صور

09:12 م الجمعة 02 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر العقاد الشبابي بأسوان
  • عرض 8 صورة
    وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر العقاد الشبابي بأسوان
  • عرض 8 صورة
    وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر العقاد الشبابي بأسوان
  • عرض 8 صورة
    وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر العقاد الشبابي بأسوان
  • عرض 8 صورة
    وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر العقاد الشبابي بأسوان
  • عرض 8 صورة
    وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر العقاد الشبابي بأسوان
  • عرض 8 صورة
    وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر العقاد الشبابي بأسوان
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أسوان - إيهاب عمران:

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معسكر العقاد الشبابي بمدينة أسوان، ووجه الشكر للواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، لجهوده المتميزة في إنهاء كافة المشكلات والمعوقات التي كانت تعرقل استكمال أعمال معسكر العقاد الشبابي، وذلك خلال تفقد المعسكر.

وأكد أن التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان يعكس الحرص على تطوير المنشآت الشبابية وتوفير بيئة متكاملة لممارسة الأنشطة والبرامج، حيث أن المعسكر ضمن مشروعات التطوير ضمن خطة الوزارة في إنشاء ورفع كفاءة المعسكرات الشبابية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أشار اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، إلى أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تطوير معسكر العقاد يأتي في إطار خطط التنمية المستدامة التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية بأسوان.

يذكر أن المعسكر يضم مجموعة متكاملة من المنشآت الرياضية والخدمية، من بينها ملعب قانوني، وملعب خماسي، وملعب متعدد، وملعب بادل تنس، وملعب نجيل صناعي، وصالة جيم، وصالة أنشطة، بالإضافة إلى مطعم ومطبخ وغرف إقامة مجهزة.

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وزير الشباب والرياضة معسكر العقاد الشبابي بأسوان زيارة أشرف صبحي لأسوان وزير الشباب يتفقد معسكر العقاد الشبابي اللواء إسماعيل كمال
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