حريق يندلع داخل كنيسة ماري جرجس بقفط وقوات الإطفاء تتدخل سريعًا



قنا - عبدالرحمن القرشي:



اندلع حريق، صباح اليوم، داخل كنيسة ماري جرجس بمدينة قفط جنوب محافظة قنا، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الحماية المدنية.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من قوات الحماية المدنية، يُفيد بنشوب حريق داخل الكنيسة الواقعة بجوار مجلس مدينة قفط، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق، وبدأت جهود السيطرة عليه ومنع امتداده للمباني المجاورة، وسط متابعة ميدانية من القيادات التنفيذية والأمنية.