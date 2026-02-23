نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديو يوثق تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخوية للمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، والتي التقى خلالها بولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

تفاصيل اللقاء الأخوي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي اليوم

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، في بيان سابق، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بوقف الحرب وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السابقة للسلام، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب بدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع.

وشدد اللقاء على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدًا أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين.

وتناول اللقاء كذلك عددًا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إذ تم التأكيد على أهمية تجنب التصعيد والتوتر في المنطقة، ودعم الحلول السلمية للأزمات عبر الحوار، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات، مع التشديد على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

واختتم السفير محمد الشناوي، بأن الطرفين اتفقا على مواصلة وتعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين مصر والسعودية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، إذ اصطحب الأمير محمد بن سلمان الرئيس السيسي لتوديعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قبل عودته إلى أرض الوطن.

