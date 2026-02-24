أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن إيران تعاني على مستوى التسليح من مشكلات كثيرة، مشيرًا إلى أنها حاولت خلال الفترة الماضية تعويض ضعف قدراتها الجوية بالاعتماد على الدفعات الصاروخية الباليستية وإنتاج كميات ضخمة من الصواريخ.

وقال لاشين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إن هذا التركيز على الصواريخ يثير قلق أمريكا وإسرائيل، مؤكدًا أن إيران تمتلك أيضًا شبكة وكلاء غير معلنة من شركات وأشخاص في أوروبا والعمق الأمريكي، مما يمنحها قدرة تحرك إقليمي وعالمي.

وأضاف أن إيران تمتلك قدرات قوية للسيطرة على المضائق المائية، وأنها هددت أوروبا بإشعال الإقليم، موضحًا أن أمريكا تخوض حاليًا حربًا إعلامية ضد إيران، وأن حسن روحاني يظل رجل المرشد، وعلي لاريجاني يقود المفاوضات مع أمريكا بتكليف من المرشد.

وتابع أن الحرس الثوري هو الوحيد القادر على الانقلاب، وأن إيران وضعت سيناريوهات جاهزة لملء الفراغ في حال اغتيال المرشد خلال أقل من شهر، مؤكدًا أن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا اندلعت حرب مع أمريكا، وهذا ما يثير قلق الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وأكد لاشين أن هناك كتلة شبابية ضخمة مؤيدة للنظام الإيراني، وأن الإعلام الإيراني يؤكد أن أي رد على ضربة أمريكية محتملة سيكون شاملاً، مشددًا على أن حزب الله وحماس لا يفهمان معنى الدولة، وأن احتمال ضرب إيران يرتفع يوميًا.