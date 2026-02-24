بعد تجسيد شخصيته في رأس الأفعى.. أين يوجد القيادي الإخواني محمود عزت؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من عمليات البحث عن مسلسل رأس الأفعى، وعن القيادي الإخواني محمود عزت الذي يجسد دوره في المسلسل الفنان شريف منير.

وشهدت حلقات المسلسل تطورات متسارعة عن المواجهات والخطط الأمنية التي قامت بها أجهزة الأمن بدقة لملاحقة قيادات جماعة الإخوان.

وتسائل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مكان تواجد القيادي الإخواني محمود عزت، وكذلك الأحكام القضائية التي صدرت بحقه خلال السنوات الماضية.

أين يوجد محمود عزت القيادي الإخواني؟

يبلغ القيادي الإخواني محمود عزت من العمر 82 عامًا، وكان قد تولى تسيير أعمال الجماعة وفقا لتقاليدها المعمول بها بعد القبض على مرشدها العام، محمد بديع، في أغسطس من عام 2013 في شقة سكنية بمنطقة رابعة العدوية.

ويتواجد عزت حاليًا داخل السجن لقضاء فترة عقوبته في الأحكام الصادرة ضده منذ عام 2013.

وتورط عزت في إدارة عدد من الحوادث، من بينها حادث اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، وحادثا استهداف العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015، والعميد عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور في 2016.

أبرز الأحكام الصادرة ضد محمود عزت القيادي الإخواني

وصدرت العديد من الأحكام القضائية ضد عزت، ففي أبريل 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محمود عزت بالسجن المؤبد لإدانته في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وتعود وقائع القضية إلى اقتحام السجون، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية.

وفي 29 مايو 2022، صدر حكم قضائي بالسجن المشدد 15 عاماً على محمود عزت نائب مرشد الإخوان وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وقيادات إخوانية أخرى بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وفي ديسمبر 2021، نال عزت حكماً بالسجن المؤبد أيضاً لإدانته بـ"ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية".

كما سبق ونال محمو عزت حكماً قضائيًا مماثلاً بالسجن المؤبد في أبريل من عام 2021 بعد إدانته بـ "الإرهاب".

محمود عزت وتحقيقات النيابة بقضية اقتحام الحدود الشرقية

وواجه محمود عزت وآخرين عدد من الاتهامات في قضية اقتحام الحدود الشرقية، إذ وجهت التحقيقات للمتهمين ارتكابهم جرائم الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، واقتحام سجن وادي النطرون، واقتحام السجون.

كما نسبت التحقيقات للمتهمين تهم الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضي لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون.

