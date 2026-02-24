الإمارات تؤكد أهمية نجاح المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

(أ ش أ)

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، في اتصال هاتفي، مع عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، مجمل الأوضاع الإقليمية الراهنة والتطورات في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، أهمية نجاح المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في المزيد من الازدهار والاستقرار، ويدعم السلام الإقليمي والدولي.