الإمارات تؤكد أهمية نجاح المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران

كتب : مصراوي

12:25 ص 24/02/2026

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإما

(أ ش أ)

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، في اتصال هاتفي، مع عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، مجمل الأوضاع الإقليمية الراهنة والتطورات في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية، أهمية نجاح المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في المزيد من الازدهار والاستقرار، ويدعم السلام الإقليمي والدولي.

هذا المحتوى من

Asha

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني