سحب 22 قطعة أرض من مستثمرين متعثرين بالمنطقة الصناعية بجمصة (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

أعلنت محافظة الدقهلية سحب 22 قطعة أرض من 8 مستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة، بعد ثبوت عدم الجدية في تنفيذ المشروعات خلال المهلة المحددة، وذلك بناءً على قرار لجنة التصرفات العقارية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 1059 لسنة 2024.

جاء القرار عقب مراجعة شاملة أجراها الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، للموقف القانوني للأراضي الاستثمارية بالمنطقة الصناعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، وعدد من الجهات التنفيذية المختصة. وتبيّن أن المستثمرين لم ينجزوا المشروعات أو يحصلوا على تراخيص التشغيل رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على التخصيص.

وأوضح نائب المحافظ أن الأراضي المسحوبة أصبحت تحت تصرف الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، تمهيدًا لطرحها مجددًا عبر منصة مصر الرقمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدًا التزام المحافظة بدعم مناخ الاستثمار الجاد وتوفير التسهيلات للمستثمرين الجادين.