تصدع منزلين وإخلاؤهما بطهطا في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أخلت الأجهزة المعنية منزلين في قرية بنجا التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، عقب تعرضهما لتصدعات وشروخ، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد بتصدع منزلين مأهولين بالسكان، ملك كل من أحمد عيد عبد الحليم، وجميل أحمد علام.

وعلى الفور، تم إخطار شركات الكهرباء والمياه والغاز لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.