إعلان

تصدع منزلين وإخلاؤهما بطهطا في سوهاج

09:18 م الإثنين 19 مايو 2025

تصدع عقارين أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أخلت الأجهزة المعنية منزلين في قرية بنجا التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، عقب تعرضهما لتصدعات وشروخ، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وكان اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من مركز شرطة طهطا يفيد بتصدع منزلين مأهولين بالسكان، ملك كل من أحمد عيد عبد الحليم، وجميل أحمد علام.

وعلى الفور، تم إخطار شركات الكهرباء والمياه والغاز لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصدع منزلين وإخلاؤهما تصدع منزلين مأهولين بالسكان مركز طهطا في سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| المتحدث العسكري: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية واستشهاد طاقمها
ماذا حدث في بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي؟ 4 سيناريوهات الثالث صادم