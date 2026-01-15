بعد إقالة رئيستها.. دميرة بطلخا تتخلص من 340 طن قمامة -صور

312 باخرة سياحية و521 ألف زائر.. المنيا تتصدر المشهد السياحي في الصعيد

نفذت إدارة المخلفات المتكاملة بمحافظة الدقهلية، بالتعاون إدارة المركبات، ورئاسة مركز ومدينة طلخا إجراءات العاجلة لرفع المخلفات من ترعة قرية دميرة ومحيطها، والدفع بمعدات وحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة التنفيذ واستعادة المظهر اللائق للترعة والقرية.

جاء ذلك عقب جولة اللواء طارق خرزوق، محافظ الدقهلية، واكتشافه تدني مستوى الخدمات الأمر الذي دفعه إلى إقالة رئيسة الوحدة المحلية للقرية.

وفي هذا السياق، قامت الحملة برفع 340 طن تجمعات مخلفات قمامة بمدخل وشوارع القرية، بالإضافة إلى تطهير ترع قرية دميرة، تحت إشراف إبراهيم فكري مدير الرصد بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الحملات لن تقتصر على رفع المخلفات فقط، بل تشمل متابعة مستمرة، وتكثيف أعمال النظافة، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الترع والمصارف، باعتبارها ثروة قومية يجب صونها للأجيال القادمة.

وكان محافظ الدقهلية، قرر إعفاء رئيس الوحدة المحلية بدميرة من مهام منصبه بسبب تدني مستوى النظافة والخدمات، وكلف بحملة لرفع تجمعات القمامة وتطهير ترعة القرية ورفع مستوى النظافة في الشوارع.