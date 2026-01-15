إعلان

"الكهرباء": وقف رئيس قطاعات الشئون التجارية بشركة كبرى عن العمل

كتب : محمد صلاح

01:40 م 15/01/2026

قطاع الكهرباء والطاقة

كشف مصدر مسئول بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، عن صدور قرارًا بوقف رئيس قطاعات الشئون التجارية بإحدى شركات توزيع الكهرباء الكبرى عن العمل مؤقتًا، وذلك في إطار مراجعة شاملة لأداء القطاع خلال الفترة الماضية، وما تم رصده من ملاحظات تتعلق بمنظومة التحصيل، وخدمات المشتركين والانضباط الإداري داخل القطاعات التابعة.

وقال المصدر لمصراوي، إن القرار جاء بعد تقييمات دقيقة لمؤشرات الأداء الفعلي على أرض الواقع، وليس بناءً على التقارير الشكلية في ظل وجود فجوة واضحة بين ما يتم الإعلان عنه وبين النتائج التشغيلية والمالية المحققة فعليًا.

وأضاف، أن وزارة الكهرباء تتابع باهتمام بالغ أداء القطاعات التجارية باعتبارها العمود الفقري لإيرادات شركات التوزيع، مشيرًا إلى أن أي خلل في هذا القطاع ينعكس مباشرة على قدرة الشركات على تطوير الشبكات وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح أنه تقرر في الوقت ذاته تكليف رئيس القطاع المركزي بالشركة بتسيير أعمال قطاعات الشئون التجارية بصفة مؤقتة، لضمان استمرارية العمل وانتظام عمليات التحصيل وخدمات المشتركين وعدم حدوث أي ارتباك في المنظومة خلال فترة الفحص والمراجعة.

وأشار إلى أن لجنة فنية ومالية وإدارية مختصة بدأت بالفعل فحص ملفات القطاع، بما يشمل نسب التحصيل خلال الفترات السابقة معدلات الفقد التجاري وكذلك شكاوى المشتركين كفاءة تطبيق أنظمة الفوترة والتحصيل مستوى الانضباط داخل الفروع والمناطق بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للتراجع في بعض المؤشرات وتحديد المسؤوليات بدقة.

وأكد أن توجه الوزارة في المرحلة الحالية يرتكز على الرقابة الفعلية والمحاسبة المباشرة، وليس الاكتفاء بالتقارير المكتبية أو الحملات الإعلامية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة لأداء القيادات التنفيذية في شركات الكهرباء، وربط استمرارهم في مناصبهم بالنتائج الملموسة على الأرض.

واختتم بالتأكيد على أن حماية المال العام، وضمان حقوق الدولة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، تمثل أولوية قصوى، وأن أي تقصير أو إخفاق إداري سيتم التعامل معه بكل حسم وفقًا للوائح والقانون.

قطاع الكهرباء والطاقة قطاعات الشئون التجارية شركات توزيع الكهرباء

