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قطع المياه عن مدينة المنيا بالكامل بعد غدٍ الثلاثاء

10:23 م الأحد 18 مايو 2025

شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا

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المنيا - جمال محمد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قطع المياه عن مدينة المنيا بالكامل لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء 20 مايو، حتى الساعة التاسعة صباح الأربعاء 21 مايو.

وتأتي عملية قطع المياه من أجل إجراء أعمال الربط على خط طرد محطة رفع الصهاريج بوسط مدينة المنيا.

وبحسب بيان الشركة، فإنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجانًا للمناطق المتأثرة بانقطاع الخدمة، وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية الأخرى، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

كما أتاحت الشركة خطوطًا للشكاوى والاستفسارات، عبر الخط الساخن 125 من أي خط أرضي، أو عبر رقم الواتساب 01271269587، كما يمكن التواصل عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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