حريق بمخزن لتجهيز حلوى محلات الكنافة والبسبوسة في الدقهلية (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

شبّ حريق هائل داخل مخزن لتجهيز وتصنيع الحلوى تابع لمحلات كنافة وبسبوسة بمدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، وانتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

تلقى اللواء الدكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بنشوب حريق داخل مخزن لتجهيز وتصنيع الحلوى بشارع محمد فتحي "دائرة القسم".

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وقوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء.

بالفحص، تبيّن أن الحريق شبّ داخل مخزن لتجهيز الحلوى لمحلات "كنافة وبسبوسة" بشارع محمد فتحي أمام صيدلية البسطويسي، بعقار مكوّن من 4 أدوار علوية، وامتد لمحل لبيع الأحذية مجاور للمخزن.

وبسؤال عدد من شهود الواقعة، أكدوا اندلاع النيران داخل المخزن خلال قيام بعض العمال بالتجهيزات، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق وتحديد قيمة الخسائر المادية والبشرية جرّاء الحادث.