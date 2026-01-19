بالصور- محافظ الوادي الجديد يتفقد امتحانات الإعدادية الأزهرية بالخارجة

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الإثنين، يرافقه السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية بمعهد فتيات الخارجة، بحضور فضيلة الشيخ زهري أبو زيد، مدير إدارة التعليم النوعي الأزهري بالمحافظة.

وخلال جولته، أجرى المحافظ حوارًا أبويًا مع عدد من الطالبات للاطمئنان على مستوى الأسئلة ومدى مطابقتها للمناهج الدراسية، كما تم التأكد من عدم وجود أي شكاوى أو معوقات تؤثر على تركيز الطالبات داخل اللجان.

وأكد الزملوط أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة بالتنسيق مع المنطقة الأزهرية، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 1137 طالبًا وطالبة على مستوى المراكز الخمسة بالمحافظة.

كما وجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالبدء الفوري في إنشاء مصلى مخصص للفتيات ملحق بالمعهد، لتلبية احتياجات الطالبات وتوفير مكان لائق لأداء الصلاة، مع التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

وشدد الزملوط على ضرورة توفير المناخ الملائم والهدوء التام داخل اللجان، موجهًا القائمين على العملية الامتحانية بتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب، ومتمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح وتحقيق نتائج مشرفة تعكس المستوى المتميز للتعليم الأزهري في المحافظة.

من جانبه، أشاد الشيخ زهري أبو زيد بدعم المحافظ المستمر لقطاع التعليم الأزهري وتلبية احتياجات المعاهد الأزهرية بالمحافظة، مؤكدًا تطبيق كافة التعليمات الصادرة من قطاع المعاهد لضمان انضباط اللجان.