قوافل طبية جديدة تصل الوديان النائية بجنوب سيناء ضمن "حياة كريمة"

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء عن إطلاق عدد من القوافل الطبية خلال الفترة من 8 حتى 15 فبراير المقبل، لتغطية مدينة طابا، ومنطقة المزينة بمدينة نويبع، وقرية العصلة بمدينة دهب، ووادي الشرفا وسبيته والرويسات بمدينة شرم الشيخ، ووادي ميعر بمدينة الطور.

وأوضح الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، أن هذه القوافل تأتي استكمالًا لخطة المديرية للوصول بالخدمات الصحية لكافة المواطنين في المناطق صعبة الوصول إليها، ضمن القوافل الطبية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تنفيذ عدد من القوافل الطبية خلال شهر يناير الجاري في قرى رأس مسلة وأبو صويرة والسادات التابعة لمدينة رأس سدر، ووادي الرملة ووادي البدع ووادي تال وغرندل بينة أبو زنيمة، وكذلك بقرية الجبيل والوادي التابعين لمدينة طور سيناء.

من جانبها، قالت الدكتورة مروة السيد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية، إنه تم تنفيذ 5 قوافل خلال شهر يناير، شمل الكشف الطبي على 2193 مواطنًا، بواقع: 527 في عيادة الباطنة، و549 في عيادة العظام، و426 في عيادة الأطفال، و430 في عيادة الأنف والأذن، و261 في عيادة الأسنان.

وأضافت أنه تم تقديم خدمات الكشف المبكر لعدد 179 مواطنًا، وإجراء التحاليل الطبية لـ 75 مواطنًا، وتنفيذ استبيان قياس رضا المنتفعين على 200 مواطن للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات، إلى جانب أنشطة التوعية والتثقيف الصحي لـ 195 مواطنًا، وتحويل 17 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج على نفقة الدولة.