محافظ القليوبية وجامعة بنها يطلقان شراكة جديدة لخدمة المجتمع

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

وقّع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في مختلف المجالات، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة شيرين شوقي، أمين عام الجامعة، والدكتور محمد فوزي، معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والأستاذ إبراهيم جودة، المشرف على المكتب الإعلامي لجامعة بنها.

وأعرب المهندس أيمن عطية عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة بنها، مشيدًا بالتنسيق الكامل والتعاون المثمر بين المحافظة والجامعة في مختلف الأنشطة والمشروعات، مشيرًا إلى أن التعاون والعمل المشترك مع الجامعة يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات التنفيذية والأكاديمية، ويسهم بشكل فعّال في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال المراكز والخبرات الأكاديمية التي تتميز بها جامعة بنها.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن توقيع جامعة بنها لهذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من دورها المجتمعي، وفي إطار سعيها الدائم لتسخير كافة مراكزها وإمكاناتها العلمية والبحثية لدعم المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية، باعتبارها بيت خبرة يضم نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص الجامعة على توطيد أواصر التعاون مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة بكافة قطاعاته، لتحقيق التنمية الشاملة لمواطني القليوبية.

ويُذكر أن بروتوكول التعاون يتضمن مجالات المشروعات الهندسية والبنية التحتية، من تخطيط وتصميم وإشراف ودراسات فنية، من خلال تقديم الجامعة استشارات علمية وفنية للمحافظة في مختلف القطاعات، إلى جانب مشاركة خبراء المحافظة في الأنشطة التطبيقية والعملية بالجامعة، وإعداد تقارير فنية ودراسات جدوى للمشروعات التنموية.

كما يشمل البروتوكول التعاون في تحسين الخدمات الصحية والبيئية، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والبصمة الكربونية، ودعم برامج الصحة العامة والسلامة المهنية، إضافة إلى التعاون في مشروعات التحول الرقمي والحوكمة الذكية، وتطوير نظم المعلومات الجغرافية وقواعد البيانات، وتدريب الكوادر على استخدام التقنيات الحديثة، ودعم حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار الطلابي وربطه بقضايا ومشكلات المحافظة.

ويتضمن التعاون أيضًا مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة للعاملين بالمحافظة وطلاب الجامعة، وإتاحة فرص التدريب العملي الميداني داخل قطاعات المحافظة، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي.

وفي مجال البحث العلمي والدراسات التطبيقية، يشمل البروتوكول تنفيذ بحوث ودراسات تخدم خطط التنمية بالمحافظة، وإنشاء قواعد بيانات مشتركة لدعم متخذي القرار، وتمويل مشترك لمشروعات بحثية ذات أولوية محلية.

أما في مجال التنمية المجتمعية وخدمة البيئة، فيتضمن التعاون تنفيذ قوافل تنموية وطبية وبيئية مشتركة، والتعاون في التنمية المحلية والاجتماعية، وتنمية القرى، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم المشروعات الصغيرة، والمشاركة في حملات التوعية المجتمعية والصحية والبيئية، ودعم المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي، فضلًا عن التعاون في مجالات البيئة والاستدامة وإدارة المخلفات والطاقة، وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية ورياضية مشتركة للحفاظ على التراث الثقافي بالمحافظة، ودعم الأنشطة الطلابية ذات البعد المجتمعي.