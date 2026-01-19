إعلان

شاب ينهي حياته بتناول "حبوب الغلة" في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

03:21 م 19/01/2026

مستشفى الخارجة التخصصي

لقي شاب مصرعه منتحرًا، اليوم، عقب تناوله حبتين من حبوب الغلة، داخل أحد أحياء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وبالفحص، تبين وفاة الشاب "شوقي. أ. ش"، 25 عامًا، مقيم بحي السبط البحري بمدينة الخارجة، حيث جرى نقله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى عقب تناوله حبتين من حبوب الغلة. ورغم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له، لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إيداع جثمانه بمشرحة المستشفى.

وكشف محضر الواقعة أن الشاب أقدم على الانتحار عمدًا بتناول حبوب الغلة، فيما جرى إخطار النيابة العامة، التي أمرت بتسليم الجثمان إلى أسرته لدفنه، عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حبوب الغلة الوادي الجديد مصرع شاب

