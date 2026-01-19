إعلان

بقصد الاتجار.. قرار جديد من المحكمة بشأن متهم بتهريب مخدرات ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

02:58 م 19/01/2026

هيئة المحكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وبسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لإدانته بنقل جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 يوليو 2025، بدائرة قسم شرطة الزهور، حين اشتبهت القوة التأمينية المكلفة بتأمين نطاق الساحل في المتهم «ر. م. إ» رفقة آخرين مجهولين، أثناء تواجدهم على مقربة من الشاطئ بالتزامن مع اقتراب إحدى المراكب، حيث تمكنت القوة من ضبط المتهم، فيما لاذ باقي المتهمين بالفرار فور استشعارهم اقتراب الدورية الأمنية.

وثبت من خلال أقوال الشهود أنه أثناء مباشرة مهام العمل وتفقد الحالة الأمنية بنطاق الخدمة، شوهد المتهم رفقة آخرين مجهولين في وضع مريب بالقرب من الشاطئ، وتزامن ذلك مع اقتراب مركب من الساحل، ما أثار الشك والريبة. وبمحاولة استيقافهم، فرّ المجهولون، بينما جرى ضبط المتهم.

وبتفتيش محل الواقعة، عُثر على ثلاث حاويات بلاستيكية أسطوانية الشكل، تبين احتواؤها على 425 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 36 لفافة من ذات الجوهر. وبمواجهة المتهم، أقر بمشاركته آخرين مجهولين في نقل المواد المخدرة من محافظة شمال سيناء إلى محافظة بورسعيد عبر البحر، بقصد ترويجها والاتجار فيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات بورسعيد بركات عبد الحليم الفخراني تهريب مخدرات محافظة بورسعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
رياضة محلية

" كده احنا مرتاحين".. تعليق ناري من شوبير بعد خسارة المغرب من السنغال
كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026
الموضة

كارثة في عالم الأزياء.. أسوأ إطلالات النجمات في حفل Joy Awards 2026

حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء شتوية وأمطار على بعض المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس.. الأرصاد: أجواء شتوية وأمطار على بعض المناطق
"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
أخبار المحافظات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام
زووم

خلط بينها وبين نجمة عالمية.. زينة تكشف موقفا طريفا مع فان دام

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح