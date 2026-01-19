بقصد الاتجار.. قرار جديد من المحكمة بشأن متهم بتهريب مخدرات ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي، ومحمد مرتضى مرام، وبسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لإدانته بنقل جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 يوليو 2025، بدائرة قسم شرطة الزهور، حين اشتبهت القوة التأمينية المكلفة بتأمين نطاق الساحل في المتهم «ر. م. إ» رفقة آخرين مجهولين، أثناء تواجدهم على مقربة من الشاطئ بالتزامن مع اقتراب إحدى المراكب، حيث تمكنت القوة من ضبط المتهم، فيما لاذ باقي المتهمين بالفرار فور استشعارهم اقتراب الدورية الأمنية.

وثبت من خلال أقوال الشهود أنه أثناء مباشرة مهام العمل وتفقد الحالة الأمنية بنطاق الخدمة، شوهد المتهم رفقة آخرين مجهولين في وضع مريب بالقرب من الشاطئ، وتزامن ذلك مع اقتراب مركب من الساحل، ما أثار الشك والريبة. وبمحاولة استيقافهم، فرّ المجهولون، بينما جرى ضبط المتهم.

وبتفتيش محل الواقعة، عُثر على ثلاث حاويات بلاستيكية أسطوانية الشكل، تبين احتواؤها على 425 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، بالإضافة إلى 36 لفافة من ذات الجوهر. وبمواجهة المتهم، أقر بمشاركته آخرين مجهولين في نقل المواد المخدرة من محافظة شمال سيناء إلى محافظة بورسعيد عبر البحر، بقصد ترويجها والاتجار فيها.