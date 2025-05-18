إعلان

التريلا دخلت في الميكروباص.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية

01:13 م الأحد 18 مايو 2025

إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

وقع حادث تصادم مروع، اليوم الأحد، على طريق "الخطاطبة- السادات" بنطاق مركز السادات في محافظة المنوفية، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" وسيارة أجرة "ميكروباص" على طريق "السادات- الخطاطبة"، مما تسبب في إصابة ركاب السيارة الأجرة.

ونقلت سيارات الإسعاف، 13 مصابًا إلى مستشفى السادات العام لتلقي الرعاية الطبية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، فيما بذل رجال المرور جهودهم في إزاحة آثار الحادث من حرم الطريق، وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم محافظة المنوفية مدير أمن المنوفية محمود الكموني مستشفى السادات العام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الضرائب تحدد المطاعم والكافيهات المعفاة من القيمة المضافة.. وتحذر 5 فئات من عدم تطبيقها
شعبة الدواجن تحسم الجدل حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر.. ما القصة؟
رسميا.. واشنطن تكشف حقيقة الخطة الأمريكية لنقل الفلسطينيين إلى ليبيا بشكل دائم
رغم انخفاض الحرارة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر اليوم