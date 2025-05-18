التريلا دخلت في الميكروباص.. إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية

إصابة 13 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

وقع حادث تصادم مروع، اليوم الأحد، على طريق "الخطاطبة- السادات" بنطاق مركز السادات في محافظة المنوفية، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" وسيارة أجرة "ميكروباص" على طريق "السادات- الخطاطبة"، مما تسبب في إصابة ركاب السيارة الأجرة.

ونقلت سيارات الإسعاف، 13 مصابًا إلى مستشفى السادات العام لتلقي الرعاية الطبية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، فيما بذل رجال المرور جهودهم في إزاحة آثار الحادث من حرم الطريق، وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.