انتشال جثة شاب غرق في ترعة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا، اليوم الأحد، داخل ترعة السيل القبلي بقرية الكفور بمركز كوم أمبو بأسوان .

تلقى اللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بورود بلاغ حول غرق شاب بترعة السيل القبلي بقرية الكفور، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بقوات الإنقاذ النهرى التي انتشلت الجثة.

وتبين أن الجثة، لشاب يدعى "ن. ع " 30 عام، جرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو ، ويكثف رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الحادث.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.