السمك بـ40 جنيهًا.. إقبال على سوق اليوم الواحد فى المنصورة

الدقهلية- رامي محمود:

شهد سوق اليوم الواحد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء الخضروات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بلغت 15 إلى 30%.

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن الأسواق مستمرة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%.

وأثنى المحافظ على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة.

وأضاف أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

من جهته أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ونظرا لإقبال المواطنين، يتم زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب، كما يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة والبلدي، بالإضافة إلى منتجات منافذ بيع مستقبل مصر، كما تباع أنواع مختلفة من الأسماك يوم الجمعة من كل أسبوع بأسعار تتراوح من 40 حتى 100 جنيه.