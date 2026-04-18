

أعلن مسؤول أمريكي وصول حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" إلى البحر الأحمر، برفقة مدمرتين، في تحرك عسكري جديد يعكس اهتمام واشنطن بتعزيز وجودها في المنطقة.

مسؤول أمريكي يكشف وصول حاملة الطائرات جيرالد آر فورد

وأوضح المسؤول أن هذا الانتشار يأتي ضمن تحركات عسكرية تهدف إلى دعم التواجد الأمريكي، ومتابعة التطورات المتسارعة في البحر الأحمر، في ظل التوترات الإقليمية.

وأشار إلى أن وجود حاملة الطائرات، المصنفة ضمن أحدث القطع البحرية الأمريكية، يعكس جاهزية القوات الأمريكية للتعامل مع أي تطورات محتملة.