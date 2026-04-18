غرامات تصل لـ100 ألف ريال وترحيل.. السعودية تشدد عقوبات الحج 2026

كتب : محمد أبو بكر

02:00 ص 18/04/2026

جبل عرفات

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، بالتزامن مع الاستعدادات لموسم حج 1447 هـ، أن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أقرت حزمة عقوبات مشددة بحق كل من يخالف التعليمات المنظمة لأداء فريضة الحج، والتي تشترط الحصول على تصريح رسمي، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن وتنظيم شعائر الحج.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن السعودية ستفرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال على كل من يُضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء الحج دون تصريح، وكذلك على حاملي تأشيرات الزيارة الذين يحاولون الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة المحددة من بداية شهر ذي القعدة حتى منتصف شهر ذي الحجة.

وأضا المصدر، أن الإجراءات تضمنت فرض غرامات تصل إلى 100 ألف ريال على من يتقدم بطلب تأشيرة زيارة لشخص ثبت أنه حاول أداء الحج دون تصريح، مع مضاعفة الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين، إضافة إلى معاقبة من يقوم بنقل أو محاولة نقل حاملي تأشيرات الزيارة إلى المشاعر المقدسة خلال فترة الحج.

وتابع: شملت العقوبات أيضًا كل من يقوم بإيواء أو إخفاء أو مساعدة حاملي تأشيرات الزيارة داخل أماكن السكن المختلفة مثل الفنادق والشقق السكنية ودور الإيواء، مع تطبيق الغرامات بتعدد الحالات المخالفة.

وأكمل: تتضمن الإجراءات كذلك ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمخالفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، إلى جانب مصادرة وسائل النقل المستخدمة في نقل المخالفين إذا ثبت ملكيتها أو التواطؤ في استخدامها.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات المنظمة للحج، محذرًا من مخالفتها.

