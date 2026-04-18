أعلن رئيس البرلمان الإيراني موقفًا تصعيديًا تجاه الولايات المتحدة، مؤكدًا أن بلاده قد تتجه إلى إغلاق مضيق هرمز في حال عدم رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، ما ينذر بتداعيات خطيرة على حركة التجارة العالمية.

رئيس البرلمان الإيراني يهدد بإغلاق مضيق هرمز

وأشار إلى أن حركة العبور داخل مضيق هرمز لن تظل كما هي، موضحًا أنها ستكون وفق المسارات التي تحددها إيران، في إشارة إلى فرض سيطرة مباشرة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأوضح أن هذه التصريحات تعكس تصاعد حدة التوترات، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية، ما يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد قد تؤثر على إمدادات الطاقة العالمية، وجاءت هذه التصريحات وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.



