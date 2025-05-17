مصرع عامل وإصابة ابنه في حادث بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقى عامل مصرعه وأصيب نجله، في حادث انقلاب تروسيكل على جانب الطريق، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانقلاب تروسيكل ومصرع وإصابة عامل وابنه، دائرة مركز شرطة جرجا.

تبين انقلاب تروسيكل أثناء سيره على الطريق الزراعي الغربي بمركز جرجا، قيادة "خلف الله. ع"، 48 عامًا، عامل، ومقيم دائرة مركز البلينا، عقب أن اختل مقود التروسيكل بيده مما أدى لانحرافه وانقلابه على جانب الطريق.

نجم عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وإصابة مرافقه نجله المدعو فارس 21 عامًا عامل ومقيم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله لمستشفى جرجا العام.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.