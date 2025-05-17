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مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة ببني سويف

10:27 ص السبت 17 مايو 2025

جثة - أرشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

لقي شاب مصرعه على يد آخر، إثر نشوب مشاجرة بينهما بمركز إهناسيا غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "كريم أ.ع"، 21 عامًا، مقيم قرية البهسمون التابعة لمركز إهناسيا، إلى المستشفى جثة هامدة، إثر تعرضه لطعنة نافذة في البطن.

تبين من تحريات المباحث نشوب مشاجرة بين المجني عليه، و "أحمد م.ع" 24 عامًا، قام على إثرها الجاني، بتسديد طعنة نافذة للضحية، أودت بحياته في الحال.

جرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق في الواقعة.

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