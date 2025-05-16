محافظة أسيوط وحزب الجبهة الوطنية ينظمان حفل زفاف لفتاة يتيمة في فندق عائم

أسيوط ـ محمود عجمي:

في مشهد إنساني مؤثر يعكس أسمى معاني الرحمة والتكافل الاجتماعي، حضر اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وعادل البارودي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالمحافظة، حفل زفاف فتاة يتيمة، أقيم على متن الفندق العائم "مس إيجيبت" السياحي بكورنيش النيل بحي شرق مدينة أسيوط.

جاءت هذه اللفتة استجابة من المحافظ لمناشدة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب بتقديم الدعم للعروس اليتيمة. وعلى الفور، وجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير كافة احتياجات العروس، وضمان بداية حياة كريمة ومستقرة لها.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر، في تصريحات له على هامش الحفل، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا برعاية الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المحافظة تترجم هذا التوجه إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يعزز من قيم التكافل ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز أثاث غرفة النوم من خلال ورش التعليم الفني التابعة للمدارس الصناعية بالمحافظة، في إطار الاستفادة من الطاقات الشبابية والإمكانيات المتاحة داخل المنظومة التعليمية، مضيفًا أن المحافظة قامت كذلك بتجهيز الشقة بالكامل بالأجهزة الكهربائية والمفروشات ومستلزمات المعيشة، من خلال المشاركة المجتمعية والتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال الوطنيين.

كما شملت المبادرة التكفل بدفع إيجار المسكن لمدة عام كامل، بالإضافة إلى تغطية تكلفة فستان الزفاف من أشهر مصممي الأزياء في القاهرة بالإضافة إلى مصفف الشعر، وجلسات التصوير، وسيارة الزفاف، ليكون العرس لائقًا بكرامة العروس ويضاهي أجمل حفلات الزفاف وقد أُقيم الحفل في واحدة من أرقي المراكب النيلية العائمة في أسيوط، وسط أجواء مبهجة واختتم المحافظ حديثه أن جميع المواطنين مسؤوليتنا، وسنعمل دائمًا على أن يشعر الجميع أن الدولة تقف بجوارهم، ومستمرة في بناء مجتمع متكافل لا يترك فيه أحد بمفرده.

وصرّح عادل البارودي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسيوط، بأن الحزب نظم حفل الزفاف للفتاة يتيمة على متن الفندق العائم "مس إيجيبت" السياحي، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يضطلع به الحزب، وتجسيدًا لقيم التكافل والرحمة.

وأشار البارودي إلى أن الحزب تكفل بكافة نفقات الزفاف، بما في ذلك تنظيم الحفل وتغطية التكاليف، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود التي يبذلها الحزب لتعزيز التضامن المجتمعي، والوقوف إلى جانب الحالات الإنسانية التي تستحق الرعاية والاهتمام.

وأكد عادل البارودي، أن هذه المبادرة تنبع من إيمان الحزب العميق بمسؤوليته المجتمعية، مشددًا على التزامه الدائم بدعم كل من يحتاج إلى المساندة. وأضاف أن الوقوف إلى جانب الأيتام والفئات المستحقة ليس مجرد عمل خيري، بل هو واجب وطني وأخلاقي يعكس القيم الإنسانية التي يحرص الحزب على ترسيخها في المجتمع.

كان محافظ أسيوط قد استجاب لمناشدة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بتقديم يد العون في تجهيز العروس وقد بادر فور علمه بتوجيه كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع إدارة المشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني لتلبية كافة احتياجات العروس، وتوفير الدعم اللازم لإدخال السرور على قلبها، ويمنحها بداية حياة مستقرة وآمنة.

وشهد الحفل حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، والنائب المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ والنائب مصطفى بدران والنائب أحمد الشناوي أعضاء مجلس النواب.

كما شارك في الحفل ناجح البارودي ونشأت البارودي وعبدالحكيم صبري ونعمان أحمد نعمان، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بالمحافظة، وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، والشيخ ناصر محمد مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمود ياسين رئيس مركز الفتح، وأحمد ثابت رئيس مركز ومدينة الغنايم، وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، وسيد الشريف مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط، في مشهد عكس تلاحم الدولة والمجتمع في دعم أبنائه.