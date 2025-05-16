فرع ثقافة الشرقية يقدم أنشطة ثقافية وفنية لمعالجة القضايا المجتمعية

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الثقافة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في بناء شخصية المواطن المصري.

وأشار المحافظ إلى أهمية دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي، ومواكبة القضايا المجتمعية، والمساهمة في تنمية الفكر عبر رسائل فنية متنوعة تدعم السلوكيات الإيجابية وتناهض الأفكار الهدامة.

وفي هذا السياق، أوضح أحمد سامي خاطر، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، أن الفرع نظم عددًا من الفعاليات والبرامج الثقافية خلال الفترة الماضية.

فقد نظم قصر ثقافة ديرب نجم محاضرة تثقيفية حول "دور العمال في دعم الاقتصاد الوطني"، إلى جانب أمسيات أدبية وقصائد شعرية احتفاءً بـ"يوم العمل والعطاء".

كما أقام قصر ثقافة الزقازيق احتفالية خاصة بـ"عيد العمال" تضمنت محاضرة بعنوان "دور العمال في نهضة مصر في الآونة الأخيرة"، وأمسية شعرية للشاعرين محمود رمضان وأيمن سراج الدين، بالإضافة إلى عرض موسيقي مميز لفرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية تخت شرقي.

قدم فرع ثقافة أبو حماد محاضرة عن "كيفية تعديل السلوك لدى المراهقين"، بمشاركة فريق طبي من الوحدة الصحية بقرية الصوة بالتعاون مع مدرسة الشيخ ذكري للتعليم الأساسي،

وفي إطار النشاطات الأدبية، استضاف نادي أدب بلبيس أمسية بعنوان "أصدقائي الأعزاء، إن للموت عطراً لتكريمنا، حيث تم تكريم عدد من الفائزين في المسابقة الأدبية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، وهم: عمرو خالد البنا نادي أدب بلبيس، رباب علي نادي أدب فاقوس، وعلي نمر نادي أدب أبو كبير.

كما ألقى مصطفى عتمان كلمة ترحيب بالحضور، وشارك الشاعر والكاتب المسرحي أحمد سامي خاطر بقصيدة في الأمسية، أعقبها بجولة تفقدية لقصر ثقافة بلبيس.