"أكفان الصلح" تنهي نزاعًا داميًا بين ثلاث عائلات بأسيوط بعد مقتل 3 أشخاص -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجحت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، فرع مركزي البداري وساحل سليم بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في إنهاء خصومة ثأرية بين ثلاث عائلات هي: "أبو حجر"، و"الفييايضة"، و"القاوية"، بقرى التناغة الشرقية وبويط التابعة لمركز ساحل سليم، وذلك في مشهد إنساني مؤثر، حيث قدمت العائلات 3 "أكفان الصلح" إعلانًا رسميًا لإنهاء النزاع.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي وعضو اللجنة العليا للمصالحات، والشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور علي عبد الحافظ، عضو لجنة المصالحات، واللواء فريد الشويخ، أمين لجنة الطوارئ والأزمات ببيت العائلة، والشيخ حسني فولي حمدان، رئيس لجنة المصالحات بمركزي البداري وساحل سليم، إلى جانب قيادات مباحث الشرق وساحل سليم.

وتعود وقائع الخصومة إلى مشاجرة نشبت بين أفراد من العائلات الثلاث، إثر قيام أحد أفراد عائلة "أبو حجر" بقيادة تروسيكل بسرعة، ما تسبب في إثارة الغبار على أفراد من عائلة "الفييايضة" أثناء جلوسهم أمام منازلهم، وتطورت المشاجرة إلى اشتباكات أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص من العائلات الثلاث.

وبجهود مكثفة من لجنة المصالحات والأجهزة الأمنية، تم التوصل إلى اتفاق صلح شامل، أدى إلى إنهاء النزاع، حيث حلف أفراد العائلات الثلاث اليمين على كتاب الله بعدم العودة إلى الخلافات، وتبادلوا السلام فيما بينهم، معلنين إقامة سرادقات العزاء يوم السبت أمام منازلهم بالقريتين.