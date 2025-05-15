محافظ الدقهلية: إنشاء سوق حضاري بطلخا وتشغيله خلال شهر

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بدء إنشاء السوق الحضاري بمدينة طلخا لمنع الأسواق العشوائية وجمع كافة الباعة الجائلين بمكان واحد.

وقال محافظ الدقهلية فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه جرى تكليف المحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، و السيد عبد المولى مدير إدارة الأسواق بالمحافظة، بالمرور والمتابعة على الطبيعة للأعمال الجارية بسوق مدينة طلخا الحضاري، لمتابعة كافة الإنشاءات والتأكد من نهو الأعمال المطلوبة للمشروع خلال أيام وقبل الأول من شهر يونيو القادم طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة لعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تمهيدا لنقل جميع الباعة الجائلين وتسكينهم بالسوق الحضاري، لضبط منظومة السلع الغذائية ومتابعة أسعارها والتأكد من مدى توافرها للمواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت لجنة بالمرور على سوق مدينة طلخا الحضاري بحضور اسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، ومدير إدارة الأسواق بالمحافظة، ومسئولي التخطيط والأملاك والشئون الهندسية برئاسة المركز، حيث جرى الاطلاع على كروكي إنشاء السوق والذي يتضمن عدد 84 محل ليستوعب جميع الباعة الجائلين بشوارع مدينة طلخا الرئيسية، كما تم معاينة المناطق التي سيتم نقل الباعة الجائلين منها ووضع تصور لاستغلالها من جانب رئاسة مركز ومدينة طلخا، لمنع وجود أية عشوائيات بها، جاء ذلك بحضور مسئولي الري بمدينة طلخا لوضع تصور لتطوير منطقة السوق أسفل كوبري الجيش بطلخا بالتنسيق المرور وكافة الجهات المختصة.