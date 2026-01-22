باكستان: ارتفاع ضحايا حريق المركز التجاري إلى أكثر من 67 قتيلا

(أ ب)

قال مسؤولو شرطة ومستشفيات باكستانيون إن عدد ضحايا حريق المركز التجاري ارتفع إلى 67 قتيلا بعد العثور على المزيد من الجثث.

وقالت طبيبة الشرطة الدكتورة سمية سيد إن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ضحايا في مجمع جول بلازا المتضرر بشدة في كراتشي، حيث اندلع الحريق فيه يوم السبت الماضي.

وأضافت الطبيبة، أنه تم انتشال معظم الرفات على هيئة أشلاء، مما يجعل التعرف عليها في غاية الصعوبة، ولكنه تم تأكيد وفاة 67 شخصًا.