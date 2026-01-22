إعلان

باكستان: ارتفاع ضحايا حريق المركز التجاري إلى أكثر من 67 قتيلا

كتب : مصراوي

08:36 م 22/01/2026

باكستان ارتفاع ضحايا حريق المركز التجاري إلى أكثر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

قال مسؤولو شرطة ومستشفيات باكستانيون إن عدد ضحايا حريق المركز التجاري ارتفع إلى 67 قتيلا بعد العثور على المزيد من الجثث.

وقالت طبيبة الشرطة الدكتورة سمية سيد إن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن ضحايا في مجمع جول بلازا المتضرر بشدة في كراتشي، حيث اندلع الحريق فيه يوم السبت الماضي.

وأضافت الطبيبة، أنه تم انتشال معظم الرفات على هيئة أشلاء، مما يجعل التعرف عليها في غاية الصعوبة، ولكنه تم تأكيد وفاة 67 شخصًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان حريق المركز التجاري بباكستان مجمع جول بلازا ضحايا مجمع جول بلازا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
أخبار مصر

كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب
خبيرة طاقة تكشف نصائح للتخلص من الطاقة السلبية .. فما هي ؟
علاقات

خبيرة طاقة تكشف نصائح للتخلص من الطاقة السلبية .. فما هي ؟
لاستبداله بـ4 لاعبين.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كاسيميرو
رياضة عربية وعالمية

لاستبداله بـ4 لاعبين.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كاسيميرو

وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة
أخبار مصر

وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة
وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته
أخبار المحافظات

وصية صادمة.. البحراوي يلمح لاعتزال الغناء حزنًا على والدته

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"نادي تعري وعلاقة غير شرعية".. الفضائح تطارد وزيرة العمل في إدارة ترامب.. (صور)
وساطة أم مساومة؟.. خبراء يفندون دوافع تدخل ترامب في أزمة سد النهضة