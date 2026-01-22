خبير علاقات دولية يكشف دوافع مطامع واشنطن في ضم جرينلاند

قال محمد عثمان، أستاذ العلاقات الدولية، إن المطامع الأمريكية في جزيرة جرينلاند ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة تاريخية تعود إلى عام 1867.

وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الملف بدأ في عهد الرئيس الأمريكي أندرو جونسون، واستمر عبر فترات مختلفة.

وأشار إلى أن الرئيس هاري ترومان عرض فعليًا شراء الجزيرة بعد الحرب العالمية الثانية، موضحًا أن الدنمارك رفضت العرض حينها، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي ترامب أعاد إحياء هذه الرغبة التاريخية وجعلها أكثر جدية في ولايته الثانية.

وتابع "عثمان": يعتقد ترامب أن السيطرة على جرينلاند ضرورية استراتيجيًا للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الجزيرة تحتوي على موارد ضخمة، خاصة المعادن النادرة، التي تسعى الشركات الأمريكية لاستغلالها.

وأكد أن أحد الأهداف الرئيسية هو تعزيز الوجود الأمريكي في القطب الشمالي لمواجهة النفوذ الروسي في المنطقة.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، أن هذه الخطوة تحمل أبعادًا جيوسياسية معقدة، مؤكدًا أنها تؤثر مباشرة على علاقات واشنطن بحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتعيد رسم تحالفات القوة في المنطقة.

وأشار إلى موقف القوى الأوروبية الرافض بشدة لفكرة الاستحواذ الأمريكي الكامل على الجزيرة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس خشية أوروبية من تغير موازين القوى وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المحيط الأطلسي.

