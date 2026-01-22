إعلان

تحطم طائرة روسية في مطار القامشلي بريف الحسكة

كتب : مصراوي

06:00 م 22/01/2026

تحطم طائرة روسية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تحطمت طائرة روسية في مطار القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وفق خبر عاجل نشرته قناة الجزيرة.

وفي سياق آخر، اتهم الجيش السوري مليشيات "بي كي كي" بأنها تبث إشاعات خطيرة بين أهالي الكرد وتحاول تخويفهم من الجيش.

ووجه الجيش السوري رسالة لأهالي الأكراد، قائلاً:"نطمئن أهلنا الكرد أننا نسعى لحمايتهم كجزء من مكونات الشعب ونعمل لإعادة الاستقرار لكل المناطق".

ومن جانبها، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدف مواقع الجيش العربي السوري أكثر من 35 مرة في اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار، ما أدى إلى ارتقاء 11 شهيداً وإصابة أكثر من 25 جندياً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحطم طائرة روسية مطار القامشلي بريف الحسكة الجيش السوري مليشيات بي كي كي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

20 صورة| رحمة رياض تتألق بإطلالات أنيقة وتتصدر التريند
زووم

20 صورة| رحمة رياض تتألق بإطلالات أنيقة وتتصدر التريند
مطاردة مثيرة في مدينة نصر.. صومالي يصارع الموت بعد رحلة رعب في سيارة ملاكي
حوادث وقضايا

مطاردة مثيرة في مدينة نصر.. صومالي يصارع الموت بعد رحلة رعب في سيارة ملاكي
بعد اكتساح أنجولا.. منتخب مصر يتأهل إلى الدور الرئيسي بأمم أفريقيا لكرة
رياضة عربية وعالمية

بعد اكتساح أنجولا.. منتخب مصر يتأهل إلى الدور الرئيسي بأمم أفريقيا لكرة
"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة
رياضة عربية وعالمية

"بيراميدز دخل في الخط".. إبراهيم فايق يصدم الأهلي حول صفقته المحتملة
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك