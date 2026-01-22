تحطم طائرة روسية في مطار القامشلي بريف الحسكة

وكالات

تحطمت طائرة روسية في مطار القامشلي بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وفق خبر عاجل نشرته قناة الجزيرة.

وفي سياق آخر، اتهم الجيش السوري مليشيات "بي كي كي" بأنها تبث إشاعات خطيرة بين أهالي الكرد وتحاول تخويفهم من الجيش.

ووجه الجيش السوري رسالة لأهالي الأكراد، قائلاً:"نطمئن أهلنا الكرد أننا نسعى لحمايتهم كجزء من مكونات الشعب ونعمل لإعادة الاستقرار لكل المناطق".

ومن جانبها، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" استهدف مواقع الجيش العربي السوري أكثر من 35 مرة في اليوم الأول من مهلة وقف إطلاق النار، ما أدى إلى ارتقاء 11 شهيداً وإصابة أكثر من 25 جندياً.