إعلان

محافظ قنا يضع ملامح الأجندة التنموية مع نواب الشيوخ والبرلمان

كتب : عبدالرحمن القرشي

05:02 م 22/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اجتماع اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب
  • عرض 4 صورة
    اجتماع اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب
  • عرض 4 صورة
    أول لقاء مع محافظ قنا مع نواب الشعب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الخميس، اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، في مستهل الدورة النيابية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وتعزيز مسارات التنمية الشاملة، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث شارك من أعضاء مجلس النواب فتحي قنديل، ومصطفى محمود، وطارق عيسى، وأحمد عبدالسلام الشيخ، ومحمود المنوفي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عبد الفتاح دنقل، والحسن علي أبو العباس، ونان نصر الله.

وفي مستهل اللقاء، قدم محافظ قنا التهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم الوطنية، مؤكدا أهمية العمل التكاملي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة أبناء المحافظة.

وناقش الاجتماع آليات التصدي لاستباحة المال العام، مع التأكيد على تنظيم ورش عمل موسعة مع القيادات التنفيذية بمختلف القطاعات، لعرض الرؤية التنموية لكل قطاع، وتوحيد الجهود بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

كما تطرق اللقاء، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والزراعة، والكهرباء، والطرق والكباري، ومجالس المدن، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب استعراض عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية الواعدة بالمحافظة.

كما استعرض المحافظ والمشاركون، تبني أجندة تنموية شاملة لمحافظة قنا، مع المتابعة المستمرة للخطة الاستثمارية على مستوى جميع الوزارات.

وفى ختام اللقاء، أكد محافظ قنا أهمية استمرار قنوات التواصل مع ممثلي الشعب لدعم محاور التنمية وتحفيز الاستثمار، مشيدا بالدور المحوري لأعضاء البرلمان.

فيما أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن تقديرهم لأداء الجهاز التنفيذي، وما تحقق من إنجازات ملموسة على المستويين الخدمي والاستثماري، تحت قيادة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا لقاء محافظ قنا مع نواب الشيوخ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد حسام "ميدو" لمدة شهرين
أخبار مصر

الأعلى للإعلام: منع ظهور أحمد حسام "ميدو" لمدة شهرين
زيلينسكي: وثائق إنهاء الحرب في أوكرانيا "جاهزة تقريبا"
شئون عربية و دولية

زيلينسكي: وثائق إنهاء الحرب في أوكرانيا "جاهزة تقريبا"
طرق حجز تذاكر القطارات.. السكة الحديد تحدد قائمة الوكلاء المعتمدين رسميا
مصراوى TV

طرق حجز تذاكر القطارات.. السكة الحديد تحدد قائمة الوكلاء المعتمدين رسميا
لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
نصائح طبية

لن تصدقها.. 5 علامات تكشف عسل النحل غير الأصلي
"حلحلة جرينلاند".. كيف تتأثر أسواق المال والذهب؟.. خبير يجيب
اقتصاد

"حلحلة جرينلاند".. كيف تتأثر أسواق المال والذهب؟.. خبير يجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك