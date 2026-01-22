محافظ قنا يضع ملامح الأجندة التنموية مع نواب الشيوخ والبرلمان

‬تلميذ في سن التسعين.. حكاية عم فرحان الذي حصل على الشهادة بعد 9 عقود -

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم الخميس، اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، في مستهل الدورة النيابية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وتعزيز مسارات التنمية الشاملة، في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث شارك من أعضاء مجلس النواب فتحي قنديل، ومصطفى محمود، وطارق عيسى، وأحمد عبدالسلام الشيخ، ومحمود المنوفي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ عبد الفتاح دنقل، والحسن علي أبو العباس، ونان نصر الله.

وفي مستهل اللقاء، قدم محافظ قنا التهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم الوطنية، مؤكدا أهمية العمل التكاملي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخدمة أبناء المحافظة.

وناقش الاجتماع آليات التصدي لاستباحة المال العام، مع التأكيد على تنظيم ورش عمل موسعة مع القيادات التنفيذية بمختلف القطاعات، لعرض الرؤية التنموية لكل قطاع، وتوحيد الجهود بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.

كما تطرق اللقاء، إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والزراعة، والكهرباء، والطرق والكباري، ومجالس المدن، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب استعراض عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية الواعدة بالمحافظة.

كما استعرض المحافظ والمشاركون، تبني أجندة تنموية شاملة لمحافظة قنا، مع المتابعة المستمرة للخطة الاستثمارية على مستوى جميع الوزارات.

وفى ختام اللقاء، أكد محافظ قنا أهمية استمرار قنوات التواصل مع ممثلي الشعب لدعم محاور التنمية وتحفيز الاستثمار، مشيدا بالدور المحوري لأعضاء البرلمان.

فيما أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن تقديرهم لأداء الجهاز التنفيذي، وما تحقق من إنجازات ملموسة على المستويين الخدمي والاستثماري، تحت قيادة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.