بسبب برج محمول.. حريق يلتهم مرافق منزل بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

06:28 م 22/01/2026
    الحريق بمدخل المنزل وامتد لأعلى
    اخماد الحريق بالمنزل
    حريق بغرفة تغذية البرج المحمول يمتد في المنزل
    بدء اشتعال النيران في المنزل
    النيران التهمت خطوط الصرف والمياه

السويس - حسام الدين أحمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة السويس على حريق اندلع داخل منزل بحي عتاقة، مخلفًا أضرارًا مادية جسيمة بمرافق العقار دون تسجيل ضحايا أو إصابات، وذلك بعدما امتدت النيران من غرفة كهرباء برج إشارة أعلى السطح.

بلاغ عاجل

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغاً من المواطنين يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من مدخل منزل بمدينة "السلام 2" التابعة لحي عتاقة، حيث جرى الدفع فوراً بسيارتي إطفاء تمكنتا من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي وحدات العقار أو المنازل المجاورة، وسط تمركز لسيارة إسعاف بموقع الحادث لتأمين السكان.

مسار النيران

وكشفت المعاينة الميدانية أن الحريق بدأ من غرفة التيار الكهربائي المغذية لبرج إشارة محمول يتبع إحدى شركات الاتصالات أعلى المنزل، لتمتد النيران سريعًا عبر الكابل الكهربائي بطول العقار وصولًا إلى السطح، ما تسبب في انصهار وإتلاف مواسير الصرف الصحي والمياه الملاصقة لمسار الخط الصاعد، إضافة لاحتراق بعض الأثاث والأدوات بمدخل العقار، فيما ساهم خلو الطابق الأول العلوي من السكان في عدم وقوع أي إصابات بشرية.

الحماية المدنية بالسويس محافظة السويس حريق داخل منزل بحي عتاقة حرييق بسبب برج محمول حريق يلتهم مرافق منزل

