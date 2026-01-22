كتب بـ3 جنيهات.. إقبال كبير على جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب

قال أحمد عاطف، أحد العارضين بجناح سوق الأزبكية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الجناح يشهد ازدحامًا كبيرًا وإقبالًا ملحوظًا من الزوار منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن الأسعار البسيطة كانت العامل الرئيسي في جذب الجمهور.

وأضاف "عاطف"، في تصريحات إلى مصراوي، أن بعض الكتب تبدأ أسعارها من 3 جنيهات فقط، موضحًا: "عندي كتب بـ3 جنيه وأنت طالع، وفي ناس كتير بتشتري"، مؤكدًا أن الإقبال يشمل مختلف شرائح المجتمع ولا يقتصر على فئة عمرية محددة.

وأوضح أن جناح سوق الأزبكية يتميز عن باقي صالات المعرض بتنوع الكتب وأسعارها في متناول اليد، ما جعله مقصدًا رئيسيًا للزوار الباحثين عن الثقافة بأسعار مناسبة، إلى جانب الطابع التراثي والعريق الذي يحمله السوق.

