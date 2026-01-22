بابتسامة "الجوكر".. "توربيني البحيرة" يستقبل إعدامه الثالث

‬تلميذ في سن التسعين.. حكاية عم فرحان الذي حصل على الشهادة بعد 9 عقود -

البحيرة - أحمد نصرة

أصدرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الخميس، حكمًا بالإعدام شنقًا على المتهم محمد صابر السيد، الشهير بـ"بعرور"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"توربيني البحيرة"، لإدانته باختطاف صغار والتعدي عليهم جنسيًا.

ابتسامة الجوكر

واستقبل المتهم الحكم بردود فعل غريبة، حيث ظهر لحظة النطق بالعقوبة مبتسماً ابتسامة عريضة ملء شدقيه على طريقة شخصية "الجوكر" السينمائية الشهيرة، وراح يوزع التحيات على الحضور يمنة ويسارًا، مبديًا عدم اكتراثه بالعقوبة المغلظة التي ستطاله.

الإعدام الثالث

ويعد هذا الحكم هو الثالث بالإعدام للمتهم، إذ سبق وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في 27 سبتمبر 2025 بإعدامه شنقًا لاتهامه بخطف صغير بالتحايل واحتجازه والتعدي عليه جنسياً بمدينة كفر الدوار.

كما أصدرت الدائرة 13 بذات المحكمة، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام الشريف وتامر رضا ومصطفى سليمان، حكمًا مماثلًا ضد "بعرور" صاحب كشك السجائر، بالإعدام شنقًا لإدانته بجرائم الخطف تحت التهديد والابتزاز والسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.

