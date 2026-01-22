إعلان

بابتسامة "الجوكر".. "توربيني البحيرة" يستقبل إعدامه الثالث

كتب : أحمد نصرة

06:08 م 22/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بابتسامة الجوكر.. توربيني البحيرة يستقبل إعدامه الثالث (2)
  • عرض 3 صورة
    بابتسامة الجوكر.. توربيني البحيرة يستقبل إعدامه الثالث (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة

أصدرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الخميس، حكمًا بالإعدام شنقًا على المتهم محمد صابر السيد، الشهير بـ"بعرور"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"توربيني البحيرة"، لإدانته باختطاف صغار والتعدي عليهم جنسيًا.

ابتسامة الجوكر

واستقبل المتهم الحكم بردود فعل غريبة، حيث ظهر لحظة النطق بالعقوبة مبتسماً ابتسامة عريضة ملء شدقيه على طريقة شخصية "الجوكر" السينمائية الشهيرة، وراح يوزع التحيات على الحضور يمنة ويسارًا، مبديًا عدم اكتراثه بالعقوبة المغلظة التي ستطاله.

الإعدام الثالث

ويعد هذا الحكم هو الثالث بالإعدام للمتهم، إذ سبق وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في 27 سبتمبر 2025 بإعدامه شنقًا لاتهامه بخطف صغير بالتحايل واحتجازه والتعدي عليه جنسياً بمدينة كفر الدوار.

كما أصدرت الدائرة 13 بذات المحكمة، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام الشريف وتامر رضا ومصطفى سليمان، حكمًا مماثلًا ضد "بعرور" صاحب كشك السجائر، بالإعدام شنقًا لإدانته بجرائم الخطف تحت التهديد والابتزاز والسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.

اقرأ أيضًا:

الإعدام مرتان والملف لم يُغلق.. "توربيني البحيرة" من كشك السجائر إلى حبل المشنقة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات مستأنف دمنهور محكمة إيتاي البارود الابتدائية المتهم محمد صابر السيد توربيني البحيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحطم طائرة روسية في مطار القامشلي بريف الحسكة
شئون عربية و دولية

تحطم طائرة روسية في مطار القامشلي بريف الحسكة
البحرية الفرنسية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي
شئون عربية و دولية

البحرية الفرنسية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية
مطاردة مثيرة في مدينة نصر.. صومالي يصارع الموت بعد رحلة رعب في سيارة ملاكي
حوادث وقضايا

مطاردة مثيرة في مدينة نصر.. صومالي يصارع الموت بعد رحلة رعب في سيارة ملاكي
ترشيح "صوت هند رجب" رسميا لجائزة الـ"أوسكار"
سينما

ترشيح "صوت هند رجب" رسميا لجائزة الـ"أوسكار"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك