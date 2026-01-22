إعلان

المؤبد لثلاثة متهمين خطفوا سيدة واعتدوا عليها وصوروها بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

08:00 م 22/01/2026

تعبيرية

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، اليوم، بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين، بعد إدانتهم باختطاف سيدة والاعتداء عليها بالإكراه تحت تهديد السلاح وتصويرها.

شمل الحكم كمال ج. أ، 38 عام، عاطل، وصبري ع. ر، 21 عام، عاطل، وحسام أ. د، 21 عام، عاطل، وذلك عقب ثبوت تورطهم في استدراج المجني عليها، ن. أ. م، 22 عام، ربة منزل، واختطافها والتوجه بها إلى منطقة زراعية نائية لتنفيذ الجريمة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة أن المتهم الأول دأب على مضايقة المجني عليها، وعقب رفضها الاستجابة له، خطط للجريمة بمساعدة إحدى قريباتها للوصول إلى منزلها، واقتادها تحت تهديد سلاح أبيض، حيث كان المتهمان الثاني والثالث في انتظاره بسيارة، ونقلوها عنوة إلى منطقة معزولة وسط الزراعات.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول اعتدى على المجني عليها كرها داخل السيارة مهددًا إياها بسكين، فيما تولى المتهم الثالث تصوير الواقعة بهاتفه المحمول، بينما قام المتهم الثاني بمراقبة المكان وتأمينه.

وأكدت تقارير مصلحة الطب الشرعي صحة أقوال المجني عليها، وأثبتت تعرضها لاعتداء يتطابق مع روايتها، بما استقر معه لدى المحكمة توافر أركان جريمتي الخطف والاعتداء المقترن بتهديد السلاح، لتنتهي إلى إدانة المتهمين ومعاقبتهم بالسجن المؤبد.

