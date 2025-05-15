الكيلو بـ 210 جنيهات.. توفير لحوم ودواجن بأسعار مخفضة في جنوب سيناء

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المديرية استلمت حصة من اللحوم والدواجن المجمدة لطرحها في فروعها بدلتا ماركت تمهيدا لعرضها للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى توفير اللحوم بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، بواقع 3500 كيلو من اللحوم المجمدة الهندية، ومن المقرر أن يجري بيعها بسعر 210 جنيه للكيلو، و 6000 كيلو من الفراخ المجمدة بسعر 110 جنيه للكيلو حسب وزن الفرخة.

وأكد ان هذه الكمية تعد مرحلة أولى، وسيجري توفير كميات كبيرة خلال الفترة المقبلة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أنه سيجري توزيع اللحوم على كافة المدن كلا حسب نسبة الكثافة السكانية بها، على أن بحري البيع بكافة فروع دلتا ماركت على مستوى مدن المحافظة.