“من حقنا نعيش".. ندوة توعوية لتنمية الأسرة المصرية بوحدة السكان بالقنطرة شرق

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظمت وحدة السكان بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية بعنوان “من حقنا نعيش”، وذلك بمقر الوحدة المحلية لقرية الأبطال، التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، برعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية.

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، التي تسعى لتقديم الدعم الفني ومتابعة أنشطة وحدات السكان بالمحافظات بالتنسيق مع كافة شركاء العمل، وبمتابعة ورعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبرئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل.

وأكدت أماني محمد السمان، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، أن هذه الندوة تأتي تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، وتندرج ضمن فعاليات مبادرة “من حقنا نعيش”.

وهدفت الندوة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تنمية الأسرة، والتشجيع على المشاركة بين الزوجين في تبادل الخبرات ومواجهة المشكلات الأسرية، إلى جانب تسليط الضوء على أسس تربية الأبناء، وأهمية غرس القيم والأخلاق باعتبارها حجر الأساس في بناء الحضارات، كما أشار الرسول الكريم: “إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق”.

وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث شارك نحو 70 مواطنًا في نقاشات مثمرة حول محاور اللقاء.