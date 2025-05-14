تغريم ضابط مراقبة جوية 20 ألف جنيه بتهمة سب زوجته عبر "واتس آب"

قنا_عبدالرحمن القرشي :

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبو الوفا، وحسام عبدالباسط، وحضور أحمد الأحمدي، وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار، اليوم الأربعاء، بتغريم ضابط مراقبة جوية، مبلغًا 20 ألف جنيه بتهمة سب زوجته بألفاظ خادشة للحياء وخاصة بالطعن في عرضها وشرفها في رسائل عبر تطبيق واتس آب.

تعود بداية الواقعة إلى شهر مايو من العام الماضي عندما حررت سيدة شكوى ضد زوجها في قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية الأمن تتهم زوجها، يعمل ضابط مراقبة جوية، مقيم في البحر الأحمر، بإزعاجها وسبها بألفاظ خادشة للحياء وتسيء لعرضها وشرفها.

وبعد تكثيف التحريات والتأكد من صحة الشكوى بعد تقديم لقطات شاشة من الرسائل التي أرسلها المتهم لزوجته على تطبيق واتس آب تتضمن عبارات خادشة للحياء وطعن في شرفها وعرضها لوجود خلافات زوجية بينهما ورفعت عليه قضايا نفقة وتمكين وحضانة.

تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح والتي قضت بتغريم المتهم.