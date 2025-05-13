السيطرة على حريق نشب في زراعات القمح بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، على حريق اندلع في قطعة أرض مزروعة بالقمح بإحدى القرى، وتم منع امتداده للأراضي المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في قطعة أرض زراعية بقرية بني حرام التابعة لمركز ديرمواس.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، ونجحت القوات في إخماد الحريق بمعاونة الأهالي، ومنع امتداده إلى الأراضي المجاورة.

تسبب الحريق في إتلاف كميات من القمح المحصود، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.