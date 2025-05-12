مصرع شاب دهسه لودر فى الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه، في حادث سير، اليوم الاثنين، في منطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة.

تبين وفاة محمد بدران فتحي، 28 عامًا، ومقيم مركز منفلوط، محافظة أسيوط، إثر دهس لودر تابعة لإحدى المزارع بمنطقة شرق العوينات.

جرى نقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.