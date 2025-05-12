"النار أكلت كل حاجة".. حريق مجهول يلتهم محصول قمح أحد الفلاحين بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الحزن فى عزبة المعلم بزكام قرية اصطباري التابعة لمركز شبين الكوم محافظة المنوفية، على خلفية خسارة فلاح، محصول القمح الخاص به، إثر اشتعال النار في زرعه قبل حصاده بساعات دون معرفة سبب الحريق.

في ذات السياق، توجه الدكتور مصطفى صعوان نائب رئيس مركز شبين الكوم والقائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية برفقة أمل عصام رئيس الوحدة المحلية باصطباري، لإجراء معاينة على الطبيعة للأرض المحروقة بعزبة المعلم.

وأوضح "صعوان" أن الحريق اندلع بالأرض الزراعية أمس وأدى إلى خسارة محصول القمح بها، و استدعى الأهالي الحماية المدنية وبالاشتراك بين الفلاحين والجهات المختصة أمكن السيطرة على الحريق دون إصابات أو خسائر بالأرواح.