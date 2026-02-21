وقعت إدارة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة أطباء الجيزة في مجالات التعليم الطبي المستمر والبحث العلمي والتدريب الإكلينيكي والمهارات الإدارية، وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

من جانبه، قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، إن توقيع البروتوكول يأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وضمن توجيهات الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتوسيع الشراكات البناءة مع الجهات التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تقديم الدعم الفني واللوجستي لرفع كفاءة الفريق الطبي والإداري.

وأشار، في بيان، إلى أن البروتوكول يستهدف رفع الكفاءة الفنية للأطباء عبر تكثيف التدريب الإكلينيكي في مختلف التخصصات، خاصة الطوارئ والرعاية المركزة والباطنة العامة والنساء والتوليد والأطفال والجراحة العامة والتغذية العلاجية، وذلك على أيدي خبراء ومدربين معتمدين.

وأوضح جودة الجاهزية الكاملة للمستشفى من خلال توفير أحدث الوسائل التعليمية، إلى جانب اعتمادها من المجلس الصحي المصري في مجالات التعليم الطبي المستمر، لافتًا إلى أن البروتوكول يتضمن شراكة ثنائية في الأبحاث الطبية الإكلينيكية عبر تنظيم دورات تدريبية في البحث العلمي والنشر الدولي، إضافة إلى تنمية المهارات القيادية والإدارية بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية.

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور أحمد حسانين، نقيب أطباء الجيزة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا أنها تجسد دور العمل النقابي في دعم التعلم والتطوير المهني للأطباء في مختلف التخصصات، مشددًا على أن النقابة ستسخر إمكاناتها وخبراتها الفنية والإدارية لتقديم برامج تدريبية متطورة تواكب المعايير العالمية وتسهم في نقل الخبرات العملية للأطباء المتدربين.

